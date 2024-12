Ilfattoquotidiano.it - Una Siria più debole e frammentata: dietro le incursioni di Israele nel Golan anche l’ambizione di “libanizzare” il Paese in zone di influenza – l’analisi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nelle stesse ore in cui migliaia dini vivevano e festeggiavano la prima mattinata senza la famiglia Al Assad negli ultimi 50 anni, le truppe israeliane hanno iniziato a muoversi dalle loro postazioni suloccupato, per entrare nella zona cuscinetto demilitarizzata dal 1974 ed occuparela città di Quneitra, che poche ore prima i residui battaglioni dell’Esercito lealista avevano abbandonato, sull’onda della soverchiante offensiva dei ribelli di Hayat Tahrir Al Sham. L’ennesima mossa unilaterale, quella israeliana, che il premier Benjamin Netanyahu ha attribuito a necessità “difensive, per tutelare la nostra sicurezza e la nostra sovranità”, prima di ribadire che “il(l’ampia porzione di esso già occupata dal 1967, ndr) apparterrà adper l’eternità“. Gli ha fatto eco il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, che ha parlato di azioni “precauzionali”, in riferimento ai movimenti sulmaai bombardamenti su diverse localitàne, soprattutto nei dintorni di Damasco.