Agi.it - Troppo tempo davanti agli schermi, i bambini dormono meno e male

Leggi su Agi.it

AGI -trascorsoallo schermo potrebbe influenzare la qualità del sonno neiin età prescolare, peggiorando al coni problemi comportamentali. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Early Child Development and Care, condotto dscienziati Shanghai Normal University, in Cina, e della Carleton University, in Canada. Il team, guidato da Yan Li e Shujin Zhou, ha coinvolto le madri di 571in età prescolare, tra i tre e i sei anni, reclutate attraverso sette asili pubblici di Shanghai, in Cina. Alle donne è stato chiesto quantodella settimana precedente iavessero trascorso guardando gli, come Tv, smartphone, computer, tablet o altri dispositivi. Successivamente, le mamme hanno riportato informazioni relative a eventuali problemi comportamentali dei figli, come difficoltà di attenzione, iperattività, sintomi emotivi e problemi con i coetanei.