Thesocialpost.it - Sassari, due donne travolte sulle strisce: una è morta

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia a, dove un altro investimento stradale si è concluso nel peggiore dei modi. Una donna èpoco dopo essere stata travolta mentre attraversava lepedonali in via Cilea, nel quartiere Latte Dolce, davanti alla chiesa di Santa Maria Bambina.Insieme a lei c’era un’altra donna, ferita ma rimasta cosciente, che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, le due stavano uscendo dalla messa quando sono state investite da una Hyundai Ix20 guidata da un uomo di Sorso. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale per i rilievi.Poco prima, un altro incidente aveva coinvolto un pedone, un uomo sassarese di 65 anni, investito mentre attraversavapedonali all’incrocio fra via De Nicola e via Turati.