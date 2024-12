Puntomagazine.it - Salva casa, ingegneri Roma: Ecco cosa si può fare, su mono-bilocali in attesa Governo

Il presidente dell’Ordine deglidi, Massimo Cerri, spiega le principali novità introdotte dal decreto che semplifica l’accertamento di conformità edilizia e urbanistica– “Il decreto ‘’ è nato per sanare quelle lievi difformità che un cittadino può avere oggi sulla sua unità immobiliare rispetto a un progetto passato, chiarendo in modo inequivocabile il princìpio della verifica di conformità. Un provvedimento che interviene in quei casi in cui, avendo un permesso a costruire o una scia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr), nel terminare i lavori si è generata una lieve difformità che non è stata riportata negli atti ma adesso c’è l’occasione per farlo“. Lo ha spiegato nel corso di un’intervista all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine deglidella provincia di, Massimo Cerri.