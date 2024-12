Liberoquotidiano.it - Piove? Serve un'altra tassa: l'ultima follia Pd, ecco come spenneranno i cittadini

Lui la chiama pudicamente «compartecipazione». E ieri, dopo che si è sollevato un polverone, ha escluso che si tratti di una nuova. Ma il contributo che il sindaco di Bologna Matteo Lepore (Pd) si accinge a chiedere ai bolognesi per finanziare un fondo contro le alluvioni a unaci somiglia parecchio. E anche se mancano i dettagli, la proposta è già pronta. Verrà presentata al Consiglio comunale e alle parti sociali per la variazione di bilancio di febbraio. «La città costa di più e bisogna farsi carico di queste spese, soprattutto se andiamo nella direzione di una città più verde» ha spiegato il sindaco. E allorala l'idea: un fondo da qualche milione di euro da cui attingere in caso di emergenza. Perché, dice Lepore, «la sfida è non aspettare che qualcuno dia una mano». Ancora forte è il ricordo del 19 ottobre scorso, quando Bologna è finita sott'acqua.