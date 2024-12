Lanazione.it - Pallavolo Casciavola, Verodol in trasferta sul campo di Donoratico

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 13 dicembre 2024 - Partita dai risvolti assai delicati quella che sabato 14 alle 21 attende laCBDsuldel fanalino di coda. La squadra rossoblù è ancora all’inseguimento della prima vittoria piena ed ha trascorso ancora una settimana a dover fare i conti con gli infortuni di Barsacchi e Centi. Di controsi presenta con due rinforzi di assoluto valore come Fidanzi e Gili a dimostrazione di come la squadra della Costa degli Etruschi voglia fare di tutto per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica, quelle sabbie mobili nelle quali lanon deve finirci e per questo l’imperativo è portare a casa una vittoria piena che dia alla squadra anche maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Questa la rosa a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe.