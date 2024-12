Ilrestodelcarlino.it - Osimo: governo cittadino sgretolato e rischio di finanziamenti persi per lavori incompiuti

La maggioranza si è sgretolata e con essa l’interopaga pegno contando i danni che ha lasciato: i. "Piove ma tanto a chi lo andiamo a dire, l’amministrazione non c’è", ha esclamato dal palco del teatro La Nuova Fenice martedì sera l’eclettico performer Cesare Catà avvertendo l’acqua che gli scendeva dalla testa mentre era a metà monologo. Ad assistere all’imprevisto, sconcertata, l’ex consigliera Argentina Severini: "La problematica era già ben nota, ma così in diretta, durante uno spettacolo, probabilmente non era mai accaduto". Dopo il terremoto sarebbero stati effettuati solo interventi tampone, è ancora presente la rete sotto il soffitto, e l’amministrazione comunale avrebbe dovuto predisporredefinitivi, non messi a bilancio. Se non sarà fatto l’appalto entro il 31, rischiano di perdersi poiper opere molto importanti, come la scuola primaria di Campocavallo per cui in ballo c’è l’avanzo libero che, se viene perso, la prossima amministrazione, deve rifinanziare il progetto per quasi un milione di euro nel bilancio 2025-2027, il museo del Covo per 880mila euro e il palascherma (c’è il progetto esecutivo,di revoca totale del finanziamento statale).