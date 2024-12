Ilrestodelcarlino.it - Nuova fede per Tamberi: per non perderla se la lega al dito con lo scotch

Ancona, 13 dicembre 2024 — Stavolta no, Gianmarcolanon se la perderà per una seconda volta. Per evitare che scivoli dalla mano e finisca in qualche posto sperduto, come sul fondo della Senna, Gimbo ci ha dato su un taglio, anzi, un po’ di, perre saldamente al suo anulare quell’oggetto che celebra il suo matrimonio con Chiara Bontempi. Colei che lo ha accompagnato in gioielleria pochi giorni fa di Ancona per comprare un nuovo anello. Il 32enne saltatore olimpionico così ci ha scherzato su, e con un post su Instagram, dove ha scritto "I said yes" ("Ho detto sì"), lo si è visto far girare dellointorno alla sua mano sinistra. Sicuramente, metterà la massima attenzione per la suanuziale. Gimbo, lo scorso luglio, aveva perso lanel fiume di Parigi, scivolata in acqua mentre cercava di portare il più in alto possibile il tricolore italiano, durante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo più importante al mondo.