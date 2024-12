Ilrestodelcarlino.it - Mercatini solidali a Bologna: tutte le idee regalo per Natale

, 13 dicembre 2024 – A, più che in ogni altro periodo dell’anno, si riscopre il valore della solidarietà. Idine sono la prova tangibile: ogni acquisto non è solo un, ma un’opportunità per sostenere tante realtà che ogni giorno operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà. Cuori di cioccolato di Telethon Gli oltre 100 stand di Ant Il mercatino francescano Re-use with love Delizie e ceste natalizie La musica che cura di Stefano Bollani Cuori di cioccolato di Telethon Anche Telethon scende in campo con la campagna Cuori di cioccolato: domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre tantissimi volontari distribuiranno cuori di cioccolato per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare, aiutare il nuovo centro Clinico NeMo dell’Ospedale Bellaria e la Fondazione Sant’Orsola.