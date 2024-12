Ilrestodelcarlino.it - Matelica, vittoria di un punto per restare in vetta

La Halleyvince di unsul campo di Ponte San Giovanni contro la Sicoma Valdiceppo dell’ex capitano Provvidenza (64-65 il punteggio finale; i parziali: 20-17, 19-16, 14-13, 11-19). È stata una gara spigolosa in cui i matelicesi hanno inseguito gli avversari per parecchi minuti ma hanno avuto il merito di non mollare per trovare nell’ultimo quarto la "zampata" giusta. Le parole del tecnico Antonio Trullo: "A livello di prestazione abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa, quando siamo stati perfetti. Avevamo qualche giocatore non in perfette condizioni e abbiamo pagato gli incontri ravvicinati. Era importante vincere per la classifica e per gli scontri diretti. Ed è sempre meglio vincere giocando male che perdere giocando bene. Ora pensiamo alla gara interna col Roseto, squadra pericolosa, più forte in trasferta che in casa.