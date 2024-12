Ilfattoquotidiano.it - Manovra, garanzia sui mutui solo per under 36 e single con figli piccoli. Sale l’addizionale sui diritti di imbarco pagata dai passeggeri

In commissione Bilancio della Camera arrivano i primi emendamenti del governo allacon relative relazioni tecniche bollinate, oltre a tutte le riformulazioni non onerose. “Stiamo lavorando, per il weekend cerchiamo di chiudere il confronto”, annuncia il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prefigurando quindi l’arrivo in aula la prossima settimana.Cambia l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa con lada parte dello Stato. Ladel Fondo prima casa, nella misura massima del 50%, viene concessa non più “con priorità” ma “esclusivamente” alle giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali conminori e a giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.Da aprile 2025di 50 centesimicomunale suidideiper voli extra-Ue.