Cinemaserietv.it - Malcolm, in arrivo un sequel per Disney+:”Era il momento giusto”

Leggi su Cinemaserietv.it

Non è ancora Natale, ma per molti appassionati di tv potrebbe essere festa prima del tempo:, la sitcom cult che ha definito una generazione, tornerà con nuove puntate su. Si tratterà più precisamente di una miniserie evento, composta da quattro episodi, che vedrà il ritorno dei protagonisti storici Frankie Muniz (), Bryan Cranston (Hal) e Jane Kaczmarek (Lois). L’annuncio coincide con il 25° anniversario dal debutto della serie: sono stati proprio loro, ad annunciare la notizia con un video molto divertenteThey’re back!in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M—(@DisneyPlus) December 13, 2024 Il reboot, prodotto da 20th Television e New Regency per Disney Branded Entertainment, vedrà Linwood Boomer, creatore della serie originale, tornare come autore e produttore esecutivo.