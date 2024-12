Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova Beaver Creek in DIRETTA: Sofia Goggia domina e rifila distacchi abissali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18.59: Ricarda Haaser si inserisce ancora con un pettorale alto (41). L’austriaca è quinta a 1.32 da.18.58: Ventisettesima Sara Thaler (+2.44).18.51: BREEZY JOHNSON! L’americana si inserisce inposizione con il pettorale 34 a 1.27. La statunitense parte con pettorali alti, ma solo a causa di un infortunio. Si tratta di un’atleta da sempre tra le migliori in discesa.18.48: Settimo posto per Federica Brignone, staccata di 1.66 dalla compagna di squadra.18.45: Seconda posizione per l’americana Lauren Macuga (+1.10), che ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.29).18.42: Non parte l’americana Isabelle Wright. Sono scese le prime trenta.hato questa, infliggendoa tutte le avversarie.