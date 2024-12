Anteprima24.it - Liceo Alberti, ennesima sagra degli errori, Europa Verde: “I consiglieri delegati si dimettano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiStamane l’intera comunità scolastica deldi via Pigna ha manifestato presso la sede della Città Metropolitana a seguitoenormi ritardi,, e disagi che l’intera comunità sta patendo da mesi ormai. Nonostante ciò, Preside, genitori, docenti, ma soprattutto ragazzi e ragazze, hanno dovuto attendere ore per essere ricevuti, peraltro da un autorevole dirigente, perché non c’era nessun politico nel palazzo. Pur ringraziando il consigliere delegato all’ambiente Rosario Andreozzi, che si è fatto tramite per l’appuntamento, spiace rilevare che inon erano presenti, e addirittura c’è chi ha avuto l’ardire di proporre alla platea scolastica di recarsi come“scappati di casa” alla sede periferica di via Don Bosco dove ci sono gli uffici tecnici“Ben venga la promessa che ad inizio settimana prossima verrà ripristinata la funzionalità del terzo piano dell’istituto, ben venga altresì la promessa che per inizio dell’anno nuovo sarà ripristinata la funzionalità dell’impianto di riscaldamento, ma quello che non è assolutamente consentito e’ di trattare una comunità come se fossero dei parvenu, costringendoli a scendere in piazza semplicemente per rivendicare il loro diritto allo studio, ma soprattutto di conoscere modalità e tempi della spesa pubblica,- dichiara il capogruppo diRino Nasti presente alla manifestazione- dopo il silenzio che attanaglia ilbfuturo delPansini, un ulteriore silenzio piomba su un altro istituto superiore, appunto l’