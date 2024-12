Tvplay.it - Juventus, la ‘rivincita’ di Vlahovic: senza i suoi gol la media punti è disastrosa

Dusansembra finalmente raccogliere i risultati che motivano la sua importanza per lae giustificano anche il valore di cartellino e ingaggio.Spesso al centro del dibattito, di sovente sul tabellino dei marcatori, Dusanè praticamente sempre chiamato a rispondere della sua situazione. Infatti il centravanti dellaè colui che è chiamato a trascinarla, anche a causa di più infortuni che hanno messo in difficoltà il reparto offensivo dei bianconeri. Perciò la società analizza bene la situazione del calciatore, siccome il suo futuro è in bilico a causa di un rinnovo che ancora fatica a definirsi., ladigol la(LaPresse) – tvplay Al momento, l’accordo in corso di validità lo sarà fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio che pesa sulle casse bianconere per circa 25 milioni di euro lordi all’anno e impedisce alle parti di dimensionare un prossimo contratto.