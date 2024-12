Ilfoglio.it - Il patto dell'orecchiotto a Bruxelles tra Fitto e Decaro, schema per nuovi rapporti tra destra e dem

Il’ “”, sintesi tra le strascinate, tipica pasta barese, e il pasticciotto salentino: l’hanno siglato l’eurodeputato dem Antonioe il neo vicepresidentea Commissione europea, Raffaele, bandierameloniana nei Palazzi di. Il leader conservatore ha ricevuto l’ex presidente nazionale Anci nel suo ufficio istituzionale: piùa nota diffusa dall’esponente Pd, con concessioni alla neolingua di Elly (tra “resilienza idrica” e l’immancabile “sfida climatica”) conta la photo opportunity che li immortala dialoganti seduti uno di fronte all’altro nell’ufficio belga. Si guardano negli occhi, i due nuovi dioscuri pugliesi, come il gatto e la volpee avventure di Collodi, e suggellano l’intesa che ha consentito il via libera alla Commissione Ursula bis e all’incarico operativo per l’esponente Ecr, nonostante gli strali dei socialisti spagnoli e francesi, i più irriducibili anti-sovranisti.