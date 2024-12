Il Consiglio d’Europa contro l’Italia | Nei Cpr migranti maltrattati e sedati con psicofarmaci – Il rapporto

Leggi su Open.online

Nei centri di permanenza per i rimpatri in Italia isono «con». Lo denuncia ilin unredatto dopo la visita condotta tra il 2 e il 12 aprile scorsi in quattro dei nove centri operativi in Italia. A dare il suo risè ora l’organismo anti-tortura del, il Cpt, che afferma di aver riscontrato «diversi casi di presunti maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia». Che ricorrerebbero almeno in certi casi pure a una tecnica più subdola per “domare” iin attesa di rimpatrio: la «la pratica diffusa della somministrazione dinon prescritti e diluiti in acqua, come documentato nel centro di Potenza». Nel complesso, i centri di permanenza per i rimpatri in Italia vengono definiti «non idonei» alla luce delle condizioni di vita per le persone che vi sono trattenute.