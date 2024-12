Movieplayer.it - Grande Fratello, Javier Martinez: "Ecco l'unica ragazza che mi piace", e non è Helena

Leggi su Movieplayer.it

Il pallavolista argentino ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata, ha rivelato il nome dell'che realmente gliall'interno del reality show. Al, la Casa potrebbe presto essere testimone di un nuovo flirt: quello tra, il pallavolista argentino, e Chiara Cainelli, una delle gieffine appena entrata nel programma. Dopo aver ribadito adche per lei prova solo una profonda amicizia, il pallavolista sembra ora apprezzare sempre di più la compagnia di Chiara. Dalle confidenze ai primi segnali di intesa Nella giornata di ieri,ha condiviso alcune riflessioni con Mariavittoria Minghetti e Alfonso D'apice, ammettendo che gliparlare con Chiara. La gieffina non si è risparmiata nel prenderlo in giro: "Ti sei dimenticato di me perché .