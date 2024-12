Sport.quotidiano.net - GINNASTICA: a fermo. La Biancoverde è sempre d’applausi con Guicciardi

Lasi è presentata alla Finale a, in provincia di Macerata, con Carolina James, Alessia, Tiziana Purpora e Alice Barboni, accompagnati dagli istruttori Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti. Alessia, tra i Senior 1, è salita sul gradino più alto del podio laureandosi così campionessa italiana alla trave e due bronzi al volteggio e al corpo libero, arrivando al quarto posto assoluto italiano nella classifica generale All Around. Dopo un periodo di ripresa Carolina James ha disputato una gara con piazzamenti di rilievo. Settimo posto italiano assoluto All Around nella categoria Senior 2 e un sesto posto italiano in finalissima alla trave. Nella categoria Junior 2, invece, la sorpresa dell’anno è Tiziana Purpora che vince l’oro al corpo libero.