Agendaitaliana.it - Estrazione Eurojackpot: numeri vincenti di oggi, venerdì 13 dicembre

Leggi su Agendaitaliana.it

Una serata decisiva per i sognatori: scopri la combinazione vincente dell’del 132024., curiosità e dettagli incredibili. Milioni di occhi puntati sull’di questa sera: l’torna protagonista con la 100ªdel 2024. L’attesa si è conclusa alle 20:30, rivelando iche potrebbero cambiare la vita di qualche fortunato in Europa. Ma cosa c’è dietro questa lotteria europea che continua ad appassionare intere nazioni?, il Superenalotto europeo che unisce 18 nazioni Dal suo lancio nel marzo del 2012, l’è diventato una delle lotterie più amate in Europa. Con 18 paesi partecipanti e premi che raggiungono cifre da capogiro, il gioco si conferma una vera e propria febbre collettiva. Ognie martedì, i giocatori attendono con trepidazione la combinazione vincente, sperando di aggiudicarsi il jackpot, che può arrivare fino a 120 milioni di euro.