Elden Ring Nightreign annunciato con trailer gameplay e data d'uscita

FromSoftware ha partecipato a sorpresa ai The Game Awards 2024 per annunciare, un gioco completamente nuovo ovviamente ambientato nell’Interregno.Difatti proprio in tal senso è importante precisare chenon si pone come una nuova espansione di, a differenza di Shadow of the Erdtree, ma si pone come un gioco completamente nuovo e con delle meccaniche piuttosto differenti rispetto ai classici titoli souls-like.FromSoftware ha infatti precisato chesi pone come uno spin-off ambientato in una mappa che pare fortemente basata su Sepolcride, il tutto con unche getta le sue radici nella cooperativa multiplayer e nel genere action.Pare inoltre che sarà centrale anche l’esplorazione, potendo fare affidamento anche su una versatile aquila magica in grado di far volare i giocatori in giro per il mondo.