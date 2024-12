Lanotiziagiornale.it - Ecco le domande più curiose degli Italiani ad Alexa nel 2024

Nel, l’assistente vocale sviluppato da Amazon, ha accompagnato milioni dinelle loro ricerche quotidiane, rispondendo a un’infinità di. Ma quali sono state le richieste più frequenti e quelle piùdell’anno?Curiosità su celebrità e personaggi famosiGlihanno dimostrato grande interesse per le vite delle celebrità, concome:“Con chi è sposata Annalisa?”“Quanti anni ha Loredana Bertè?”“Qual è il patrimonio di Elon Musk?”Questi quesiti riflettono la continua curiosità per il mondo dello spettacolo e dei personaggi influenti.Informazioni generali e tendenzeTante ledi carattere generale, tra cui spiccano:“Quanti abitanti ha l’Italia?”“Chi è il presidente italiano?”Queste richieste confermano come l’assistente vocale venga utilizzato per ottenere risposte rapide e affidabili.