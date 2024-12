Ilgiorno.it - Dalle scuole cinquemila paia di occhiali

Sono oltre 5mila gliusati raccolti in città tra gli alunni grazie al progetto promosso da Lions Club Castellanza Malpensa, in collaborazione con Comune, Confcommercio e comitato Commercianti centro cittadino, con il coinvolgimento di alcuni negozi di ottica e degli istituti comprensivi. È stata davvero grande la risposta all’iniziativa da parte di studenti e famiglie: sono stati 5.557 quelli raccolti, un record a livello nazionale. Per stimolare la partecipazione delle, il Lions Club ha messo in palio un microscopio che è stato assegnato all’istituto Maria Immacolata, che ha raccolto ben 303. Dopo essere stati ricondizionati, glisaranno distribuiti nelle missioni umanitarie e in città a persone fragili, segnalate dall’assessorato all’Inclusione sociale e Salute.