Ilfattoquotidiano.it - Csm, scontro sulle nomine alla Dna: verso l’esclusione il pm del caso Cucchi (nonostante i successi contro ‘ndrangheta e Casamonica)

È il pm che ha fatto giustizia sull’omicidio di Stefano, ottenendo le condanne dei carabinieri responsabili. Ma prima ancora Giovanni Musarò, 51enne magistrato della Procura di Roma, ha scritto pagine fondamentali della lottamafia: per citarne una sola, porta la sua firma l’inchiesta “Crimine” del 2008, che ha dimostrato la natura unitaria e la struttura piramidale della. Eppure il Consiglio superiore della magistratura sta per negargli un postoDirezione nazionale antimafia (Dna), la super-Procura voluta da Giovanni Falcone che coordina le indagini di criminalità organizzata e terrorismo in tutta Italia. L’organo di autogoverno delle toghe, infatti, deve nominare sette nuovi sostituti procuratori per coprire i vuoti d’organico nell’ufficio diretto da Giovanni Melillo: la Commissione competente, la Terza, ha proposto due “pacchetti” alternativi, e quello di gran lunga più votato non contempla il nome di Musarò.