Chiara Petrolini: “Anche il primogenito era nato vivo”. La relazione delle esperte

Parma, 12 dicembre 2024 – Sono state depositate presso la procura di Parma le relazioni tecniche della medico legale Valentina Bugelli e dell'antropologa forense Francesca Magli, incaricate dai pubblici ministeri di chiarire se ildi(il secondo corpicino ritrovato) fosse ancoraal momento del parto. Nonostante la difficoltà nell'analizzare strutture molli o tessuti cartilaginei, gli esperti hanno escluso che il neofosse morto prima del parto, sostenendo che il decesso sia avvenuto successivamente alla nascita. Secondo i consulenti, la misurazioneossa, che risultano compatibili con un neodi almeno 40 settimane di gestazione, e la presenza di gemme dentali embrionali, accompagnate dalla stria neonatale visibile nei canini e incisivi, avrebbero confermato che il bambino fosse giàquando la madre, come dito nell’interrogatorio del 10 settembre, lo avrebbe poi seppellito in giardino, dopo averlo "scosso" e constatato che "non respirava".