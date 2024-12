Lanazione.it - Carcere Dogaia: emergenza suicidi e aggressioni, si cercano soluzioni

Da tempo ilvive in una situazione difficile, sia per i detenuti ma anche per gli agenti di polizia penitenziaria costretti a vivere e lavorare in condizioni estreme. Solo nel 2024 sono avvenuti quattroe oltre 80certificate. A novembre un consiglio comunale straordinario per discutere delle condizioni di vivibilità della struttura al quale aveva fatto seguito un sopralluogo degli ispettori inviati da Roma. Ora anche la commissione consiliare 5, presieduta da Rosanna Sciumbata consigliera della lista civica a sostegno di Ilaria Bugetti, ha acceso i riflettori sulla. Ieri mattina si è svolto il sopralluogo dei commissari-consiglieri che hanno potuto vedere di persona le condizioni in cui vivono i detenuti e lavorano gli agenti di polizia penitenziaria. La relazione sullo stato dell’arte è stata presentata dal direttore Vincenzo Tedeschi.