Metropolitanmagazine.it - Capodanno 2025, le proposte beauty per un inizio straordinario

è il momento perfetto per dare il benvenuto al nuovo anno con unlook scintillante. Dai prodotti skincare per brillare, a fragranze che lasceranno il segno e candele di buon auspicio.Diptyque Cofanetto Giostra Carousel con Candela Baies in Edizione Limitata Una volta accesa la candela Baies (Bacche), questa magica giostra con cinque ciondoli dorati inizia a girare, creando un gioco di luci scintillante e profumato.Uno spettacolo magico che accompagna l’esperienza olfattiva tra sentori di frutta e fiori e celebra la stella, un’icona delle feste di fine anno.– ISDIN Isdinceutics Instant Flash5 Fiale ad effetto lifting immediato Combinazione di principi attivi avanzati che promuovono un effetto lifting immediato e prolungato, ringiovanendo l’aspetto del viso.