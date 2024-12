Sport.quotidiano.net - Bologna cresce in Champions: sfida Benfica e sogna in grande

Leggi su Sport.quotidiano.net

In portoghese si scrive ‘Bolonha’ e suona un po’ come piranha. Certo, i rossoblù mordono poco, ma dalla notte del Da Luz ritornano con la consapevolezza di essere diventati una squadra che può far paura anche nel vasto mare della. In Europa hanno smesso di ironizzare sulla salsa bolognese, che peraltro non esiste, per accorgersi che, invece, di bolognese esiste una squadra di calcio forte, strutturata e che può diventare, se vuole, indigesta. La bella e sostanziosa prova contro ilsegna un altro step di crescita importante per ilche, pure - va detto - non s’era fatto inibire nemmeno al cospetto dei giganti del Liverpool, così come in casa dell’Aston Villa. A Lisbona, però, i rossoblù hanno fatto un upgrade, perché, al netto delle manone di San Lukasz Skorupski, hanno davvero dato la sensazione di poterla vincere la partita, mentre nelle due uscite inglesi la percezione netta era che il destino fosse più nei piedi degli altri.