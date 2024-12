Ilgiorno.it - Barocco, il la è a Cantù. Via alla seconda edizione

(Como) È in partenza ladella Stagione concertistica "Il", cinque appuntamenti coordinati dal direttore artistico Thomas Chigioni. La programmazione si annuncia varia: si passa dai grandi capolavori per orchestra come "Watermusic" di Händel, a perle inedite come l’oratorio "Il Mosè" di Bernardo Pasquini, oltre a programmi di richiamo come "Bach dall’organo all’arco", i "Quintetti per archi" di Boccherini e il programma miscellaneo "Ostinata follia: ossessione Barocca". Un programma che dunque prevede musica per orchestra, da camera, sacra, strumentale e vocale, e che ha l’obiettivo di presentare un piccolo caleidoscopio sulla musica barocca nel quale i compositori più celebri sono affiancati a nomi meno conosciuti ma di pregevole qualità. L’appuntamento inaugurale è per sabato 21 dicembre alle 21, con l’Ensemble Locatelli protagonista nella chiesa di San Teodoro adi un concerto che vede al centro del programma la musica di Georg Friedrich Händel, compositore dell’epoca barocca tra i più amati, del quale verranno eseguiti la celeberrima Watermusic e la meno conosciuta ma altrettanto pregevole Ouverture da Occasional Oratorio.