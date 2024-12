Cinemaserietv.it - Anne Hathaway sui sequel de Il Diavolo veste Prada e The Princess Diaries: “Arriveranno presto”

In una recente intervistaha parlato dei duede Ile The, annunciati da tempo, spiegando chemoltoe che è felice di poter tornare sui set di questi due film che ha interpretato da giovanissima, ma con l’esperienza di oggi. L’attrice si è detta anche entusiasta di tornare a lavorare con Nolan per il suo prossimo film e ha espresso il desiderio di girare un gran film natalizio, di quelli belli.ne IlCome scrive The Hollywood Reporter,ha accennato aide Ile The, condividendo qualche tenero ricordo. L’attrice, che oggi ha 42 anni, ha spiegato che ha girato questi film da giovanissima e fortunatamente fu guidata e coccolata sul set.