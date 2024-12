Palermotoday.it - Altri 12 operatori sociosanitari stabilizzati all'Asp: "Nuove opportunità anche per i dipendenti più anziani"

Leggi su Palermotoday.it

12hanno firmato l’assunzione a tempo indeterminato all’Asp di Palermo. Lo annuncia la Fials per voce del commissario Giuseppe Forte che esprime “grande apprezzamento per il progetto di stabilizzazione portato avanti in maniera egregia dalla Direzione generale". .