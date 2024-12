Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Karina Cascella commenta il trono di Martina De Ioannon

Leggi su Anticipazionitv.it

IldiDecontinua a far discutere anche volti storici di, ex opinionista del programma, ha espresso un giudizio sorprendentemente positivo su, definendola capace di riportare l’autenticità che contraddistingueva le “belle storie di una volta”. Attraverso le sue storie Instagram,hato con entusiasmo un momento emozionante trae il suo corteggiatore Gianmarco Steri, riaccendendo l’interesse verso questonews: il commento di, che ha partecipato per anni acome opinionista, non ha nascosto i pregiudizi iniziali nei confronti di. “Sono partita con tanti pregiudizi”, ha ammesso, sottolineando come la tronista sia riuscita a conquistare il suo interesse con un percorso che definisce vero e coinvolgente.