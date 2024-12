Formiche.net - Treni in orario, investimenti e nuovi investitori. Il piano delle Ferrovie

Oltre 100 miliardi di euro diin cinque anni e una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico. Ilstrategico 2025-2029 diha preso finalmente forma e corpo, nella sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. I numeri, prima di tutto.Il nuovostrategicoFs prevede un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi al 2029 e un Ebitda a più di 3,5 miliardi di euro con un utile netto a oltre 500 milioni. Ma, soprattutto, ha come obiettivo riportare in50 milaall’anno, con una crescita del 30% di persone raggiunte dall’Alta velocità. Gli altri target riguardano un incremento del 5%merci trasportate, un miglioramento di 3 punti percentuali della soddisfazione passeggeri, zero infortuni, 2 miliardi didigitali nell’arco die un Gw di fotovoltaico installato.