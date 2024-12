Oasport.it - Sofia Goggia convince nella seconda prova a Beaver Creek. Gut-Behrami la precede, Brignone ottima terza

Leggi su Oasport.it

Lara Gut-domina lacronometrata della discesa di. La svizzera ha realizzato il miglior tempo (1’31”87), infliggendo distacchi pesanti a tutte le rivali. L’Italia, però, può assolutamente sorridere, visto il risultato die Federica. La bergamasca ha dimostrato di essere subito in grande condizione al suo primo fine settimana di gara, mentre la valdostana si è confermata tra le migliori dopo aver chiuso in testa la prima.Le due azzurre sono le uniche ad essere riuscite a chiudere sotto il secondo di svantaggio da Gut-si è classificata inposizione con 67 centesimi di ritardo dalla svizzera; mentreha concluso al terzo posto con 97 centesimi di distacco. Sicuramente le prime due prove hanno mostrato ottimi segnali per le due stelle azzurre, che domani avranno unaoccasione prima delle gare del weekend con la discesa sabato ed il superG domenica.