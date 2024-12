Ilfattoquotidiano.it - “Sarà contenta la cupola italiana dell’Atp”: la stampa spagnola irride il premio vinto da Sinner

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jannikvince ancora. Il tennista italiano è stato votato per il secondo anno di fila agli ATP Awards, gli Oscar del tennis, come “Fans’ Favourite”, ovvero il giocatore più amato dagli appassionati di tennis. La sua incredibile stagione lo ha visto vincere ben 73 match su 79, portandosi a casa due Slam, tre Masters 1000, le ATP Finals, otto titoli nel massimo circuito in totale e la Coppa Davis. Insomma, l’altoatesino ha conquistato un po’ tutti.Qualche neo sull’annata del numero 1 al mondo però c’è.è ancora in attesa dell’udienza riguardante la questione della doppia positività involontaria e accidentale al Clostebol (che non arriverà sicuramente prima dell’11 febbraio 2025). Se Nick Kyrgios sui social non ha mai nascosto il suo punto di vista sul caso, anche dei giornalisti spagnoli non si sono risparmiati .