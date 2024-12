Ilrestodelcarlino.it - Passaporto alle Poste. Il nuovo servizio in 11 uffici

Per viaggiare ora si può andare. Da lunedì è infatti disponibile in alcuni Comuni del cesenate ildi richiesta e rinnovo passaporti neglipostali. Le lunghe attese, previste fino ad oggi, per il rinnovo e il rilascio dei documenti di viaggio, saranno solo un brutto ricordo. Sono state infatti abilitate 31 sedi nella nostra provincia per la richiesta e rinnovo passaporti. Si arricchisce ulteriormente, quindi, il numero delle città nelle quali, grazie all’accordo traItaliane e il Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento ino postale e presentare la documentazione per ildirettamente allo sportello. In parlo prosegue ildi estensione delnei piccoli comuni coinvolti nel progetto Polis, con il rilascio o il rinnovo delattivo anche in altri 25postali dei comuni con meno di 15mila abitanti della provincia di Forlì-Cesena, di cui 11 nel territorio del cesenate.