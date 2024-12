Sport.quotidiano.net - Palladini non si accontenta: "Samb, poco furore"

"Ho rivisto la partita con il Termoli e non mi è sembrato che lasia stata molle". Testi e musica di Ottaviointervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione A Ritmo disi vera Tv. "In Molise – aggiunge il tecnico rossoblù – è mancato ilagonistico necessario per sbloccare la partita. Nel primo tempo non c’è stato e solo dopo avere preso lo schiaffo (il vantaggio del Termoli, ndr) ci abbiamo messo più determinazione. Siamo statiincisivi erabbiosi e quando queste prerogative mancano tutto diventa difficile contro una squadra che si difende, mettendosi in dieci dietro la linea del pallone". Ma potrebbe avere inciso il fatto che lasia partita per Termoli solo domenica mattina? "La scorsa settimana avevamo parlato in merito a questa ipotesi.