Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis entra con facilità in semifinale nei 50 dorso ai Mondiali di vasca corta

Leggi su Oasport.it

ha iniziato bene il proprio percorso nei 50donne, nella terza giornata di batterie dei2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), il punto di domanda era il seguente: sarebbe riuscitaa recuperare dalle tossine nei muscoli tra 4×100 stile libero e 100 stile libero? La risposta stamane è stata affermativa.Tornata in acqua nella specialità citata, la giovane piemontese ha sciorinato una prova pregevole, soprattutto come presa della nuotata. Da migliorare ci sarà la virata ai 25 metri, dove ha perso un po’ rispetto alle rivali. Tuttavia il 26.35 come inizio del percorso è un ottimo crono.Un riscontro che le è valso l’ottavo posto nell’overall di queste heat, in cui la migliore è stata la statunitense Katharine Berkoff in 25.89, unica a infrangere la barriera dei 26?.