Quifinanza.it - Nel cambio euro-dollaro vince l’Euro, quanto vale oggi nel mercato valutario internazionale

L’sta continuando a guadagnare terreno sul, segnando un incremento dello 0,30% in apertura della giornata di giovedì 12 dicembre 2024. La moneta unicapea si scambia infatti a 1,0527 contro il biglietto verde, un dato che riflette un apprezzamento rispetto alle precedenti quotazioni.IlAl 12 dicembre 2024, ildell’con ilè 1,0527 USD, segnando un +0,30% rispetto alla chiusura precedente. Questo dato riflette l’andamento positivo dell’, che continua a beneficiare di un mix di fattori, tra cui le aspettative per le politiche monetarie della BCE, la situazione macroeconomicapea e gli sviluppi globali.La forza dell’sui mercati valutari arriva in un momento cruciale, a poche ore dalle attese decisioni della Banca Centralepea (Bce) sui tassi di interesse.