Sport.quotidiano.net - Mbappé, la Svezia chiude l’indagine sul presunto stupro. “Prove insufficienti”

Stoccolma, 12 dicembre 2024 - Il procuratore svedese ha dichiarato di aver chiuso l'indagine su presunti stupri e violenze sessuali contro la stella del calcio francese Kylian, affermando che non c'eranosufficienti. "La mia valutazione è che lenon sono sufficienti per procedere e l'indagine è quindi chiusa", ha dichiarato il procuratore Marina Chirakova in una dichiarazione che non menzionaper nome, ma che sottolinea che 'non gli è stato notificato il sospetto di un reato'. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una donna che avrebbe incontratoall'inizio di ottobre a Stoccolma, dove era transitato con un gruppo di amici. Il 25enne ex Psg avrebbe allora trascorso la notte nella capitale svedese, prima in discoteca e poi nell'hotel dove sarebbe stata violentata la donna che ha poi sporto denuncia.