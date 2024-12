.com - Mbappé, cadono le accuse di stupro: “Prove non sufficienti”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per Kylian. L’attaccante francese era stato accusato dilo scorso ottobre durante qualche giorno di vacanza trascorso a Stoccolma, ma oggi la Procura della capitale svedese ha dichiarato che le “indagini sono chiuse”. La vicenda dell’attaccante del Real Madrid aveva avuto ovviamente un impatto mediatico globale, ma il giocatore nei giorni scorsi si era detto tranquillo sulla risoluzione della vicenda e di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità locali, ma di essere ovviamente a disposizione per qualunque chiarimento ritenessero necessario. In ogni caso, lesono cadute oggi. “Nel corso dell’indagine è stata individuata una persona ragionevolmente sospettata die due casi di molestie sessuali, ma la mia valutazione è che lenon sonoper procedere oltre e l’indagine è quindi chiusa”, ha scritto in un comunicato la procuratrice Marina Chirakova, che ha guidato le indagini preliminari, “alla persona designata non è stato notificato alcun sospetto di reato”.