Terzotemponapoli.com - Marino: “Al posto di Kvara credo che giochi Neres”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Pierpaolo, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole alla radio.: “Conte sugli aspetti motivazionali sa trarre il meglio dai propri giocatori”Così il dirigente: “Sono fiducioso che il Napoli che possa reagire immediatamente, Conte sugli aspetti motivazionali sa trarre il meglio dai propri giocatori, sa dare degli stimoli, soprattutto quando arrivano le sconfitte. Con la Lazio poi meritava molto di più, risultato ingiusto. Aldiche. Conte a David lo ha sempre utilizzato come prima scelta dopoquindi è la soluzione più logica. Udine storicamente è sempre stata una trasferta difficile per gli azzurri, anche l’anno scorso dove la stagione dell’Udinese è stata mortificante, il Napoli è riuscito a portare a casa solo un pareggio.