Le altre di C Taranto | nessuno sconto confermata la penalizzazione

Tempo di lettura: < 1 minutoNel girone C di Serie C, nulla da fare per ilche non ha ottenuto losperato dell’attualedi dieci punti in classifica. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, non ha accolto il ricorso presentato dalla società jonica che chiedeva di annullare o rivedere ladi 4 punti. Confermate anche le inibizioni di 4 mesi per il presidente Massimo Giove e l’amministratore unico Salvatore Alfonso.La sanzione era stata inflitta dal TFN agli inizi di novembre per il mancato pagamento degli emolumenti e degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024 dovuti ai tesserati. Il, quindi, resta in fondo alla classifica a quota 3 dovendo fare i conti con unadi 10 punti inflitta sempre per mancati pagamenti ai propri tesserati.