Ilrestodelcarlino.it - La manutenzione non è soltanto una spesa ma un investimento per la propria sicurezza

I motivi per cui effettuare regolarmente ladellaauto sono presto detti. Laè uno dei motivi principali per cui laregolare è indispensabile. Controllare periodicamente freni, pneumatici, sospensioni e luci riduce il rischio di incidenti. Un impianto frenante non funzionante correttamente o gomme troppo usurate, infatti, possono causare gravi problemi, specialmente in condizioni meteo avverse. Inoltre, anche se può sembrare un costo evitabile, laregolare consente di prevenire guasti costosi. Problemi minori come una cinghia usurata o un livello basso di olio possono trasformarsi in riparazioni ingenti se trascurati. Basti pensare che un motore danneggiato per mancanza di lubrificazione può richiedere migliaia di euro per essere riparato o sostituito.