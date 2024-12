Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, l’indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani nel 2024

Leggi su Lettera43.it

hanno presentatosule sullenel. La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo, distribuito su tutto il territorio nazionale, di circa 1.000 intervistati (in possesso di un conto corrente bancario o postale) che decidono gli investimenti finanziari della famiglia, e mette in luce comportamenti e opinioni in merito ale agli investimenti.Sicurezza al primo posto per gli investitoriDal report è emerso che, nell’anno in corso, la sicurezza resta una priorità per gli investitori. Il 65 per cento la reputa la prima caratteristica cui prestare attenzione quando si investe, mentre la liquidità si colloca al secondo posto. Cala poi il grado di diversificazione dei portafogli e si allunga l’orizzonte temporaleinvestimenti.