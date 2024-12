Thesocialpost.it - Inghilterra, tifoso fa gesto razzista allo stadio e la foto diventa virale sui social: trovato impiccato in casa

Andrew Paul Hewitt, 52 anni,del Chester (club del sesto livello del calcio inglese), è statonella suaa Flint, in Galles, il primo dicembre. L’uomo era stato filmato poche ore prima mentre mimava gesti razzisti, imitanti una scimmia, all’indirizzo di Bohan Dixon, centrocampista del Warrington Town. Le immagini, condivise sui, avevano suscitato indignazione e rabbia.Il Chester FC aveva prontamente condannato l’accaduto, dichiarandosi «costernato per un presunto episodio di razzismo» e collaborando con la polizia: «Il razzismo non ha posto nello sport o nella società. Chiunque si renda colpevole di simili comportamenti verrà escluso a tempo indeterminato dalle partite».Poche ore dopo essere stato individuato e informato che sarebbe stato interrogato per un «reato di ordine pubblico aggravato da motivi razziali», Hewitt è statosenza vita nel suo appartamento.