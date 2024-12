Ilnapolista.it - “Infantino è un venditore con la valigia di cuoio temperato piena di morte” (Guardian)

La Fifa ha scelto l’Araba Saudita per i Mondiali del 2034, ed era scontato. Perché si è trattato di “voto senza voto”, come lo descrive il. Solo l’ultimo dei quotidiani internazionali che critica (è un eufemismo) la Fifa per essersi ormai apparentata con i sauditi. Il commento di Barney Ronay è durissimo.Innanzitutto, scrive, “quanto disgustoso sarebbe esattamente questo spettacolo dal vivo? Estremamente disgustoso”. Ma poi, vogliamo parlare del processo di scelta? “Nella fase preparatoria si era parlato di approvazione dell’offerta per “acclamazione”. Era stato ipotizzato uno spettacolo di applausi da parte dei 221 delegati online. Ma perché fermarsi agli applausi? Perché non una sirena antiaerea, o un urlo silenzioso o un ululato di disperazione? Perché non lo scricchiolio del coperchio di una bara?”.