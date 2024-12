Ilrestodelcarlino.it - Il futuro, un tappeto rosso: "Abbiamo trovato lavoro nei filari di stelle di Natale"

E’ una volte la strada per conquistare uncome lediche sistema nei vasi. Dal Ghana al deserto della Libia, un gommone sballottato nel Mediterraneo. Poi Lampedusa, Bologna, Fossanova San Marco. Maxwell Wasape, 36 anni, una volta clandestino in cerca di speranza, adesso ’regolare’, un contratto diin tasca, in quella distesa di fiori, sotto i capannoni delle serre. Arianna Buriani è la proprietaria, al suo fianco c’è il padre, Luigi Buriani, 78 anni. "Ho una pensioncina ma preferisco venire ogni giorno qui a dare una mano, siamo una grande famiglia". Costano 6 euro o poco più alcune di quelle piante. Basta guardarle, ed è già una festa. E un po’ una festa sembra la mattinata nella serra, Arianna e Luigi con i loro dipendenti. Che vengono da Ucraina, Polonia, Nigeria, Moldavia e Ghana.