Sport.quotidiano.net - Europa League, Noslin: "Grande emozione per questa sfida. Voglio mostrare cosa so fare"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Amsterdam 11 dicembre 2024 – Dopo la settimana di Coppa Italia, la Lazio è attesa all'ennesimo esame della propria stagione. Dopo aver ottenuto due successi su due contro il Napoli, i biancocelesti volano in Olanda dove affronteranno l'Ajax di Francesco Farioli nel big-match di questo sesto turno di. I capitolini arrivano lanciatissimi aanche sotto il segno di Tijjani: per l'olandese si tratterà di un ritorno a casa, che può andare a migliorare ulteriormente il suo stato di forma attuale, luiprotagonista contro i partenopei con la tripletta in Coppa Italia e l'assist in campionato. Per tutte queste ragioni, era proprio lui la scelta più logica per affiancare Marco Baroni in sala stampa per la presentazione del match contro i lancieri. Ecco allora le parole dell'attaccante arrivato in estate dal Verona.