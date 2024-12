Leggioggi.it - Disability Card: a cosa serve davvero? Esempi e casi di utilizzo

La Carta Europea della Disabilità () figura tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri dell’UE per il raggiungimento degli obiettivi strategici 2010-2020 in materia di disabilità.Rilasciata gratuitamente, previa domanda all’INPS, a tutte le persone in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, laha come obiettivo quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità.Grazie ad un documento formato tessera dotato di QR-Code i soggetti titolari possono certificare la propria condizione di disabilità presso gli uffici pubblici (senza presentare ulteriori carte o certificazioni) oltre ad accedere gratuitamente o a costo ridotto a beni e servizi erogati da soggetti pubblici o privati convenzionati.